Kulak kir sayesinde; kulağa giren toz, bakteriler, kir gibi maddelerin kulağın içine girmesine engel olmaktadır. Bu salgıya yapışarak orda kalmasını sağlar. Bazen bu durum fazlalaştığında kir olarak dışarı atılır ancak bazen de atılmayabilir ve tıkanır. Bu durumda kulak ağrısı yapar ya da işitme sorunlarını ortaya çıkarabilir.
Kulakların; kesinlikle kişinin kendince temizlenmesi yanlış bir uygulamadır. Bu durumda kulak zarına zarar verilebilir. Kulak enfeksiyonu oluşması daha büyük sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir. Kişi de ateş, ishal ya da kusma, kulaktan sarı veya yeşil sıvı akması ve kalıcı şiddetli kulak ağrısı olması enfeksiyon olduğunu gösterir ve derhal hekime gitmek gereklidir.
Kulak temizliği kulağın kendi doğal süreci içerisinde temizlenmesi sağlanabilmelidir. Ya da aşırı tıkanıklık oluşursa bir hekime başvurarak yıkanma gerektiğini uygun bulması halinde yıkatılabilir. Doğal yollardan bir kaç damla gliserin damlatılarak kulak kirinin akması sağlanabilmektedir. Bu işlem haftada bir kez banyodan önce yapılabilir.
Kulak pamukları ya da farklı cisimler ile temizlemeye kalkışmak ya da bazı eriyiklerle bunu yapmaya çalışmak kulak zarının yırtılmasına ve de delinmesine neden olabilir. Kulak kirleri sadece KBB uzman hekimleri tarafından mikroskopla tetkik edilerek aspiratör ve küçük özel bir alet eşliğinde temizlenmelidir. İrrigasyon olarak adlandırılan başka bir yöntem ile de uzman hekimce yapılmalıdır. Bunu bilmeden kişinin kendi başına uygulamaya kalkması halinde zarın delinmesi, ya da var olan deliğin büyümesi ve orta kulak içine kirlerin kaçmasına neden olabilir. Bu durumlarda şiddetli işitme kaybı sorunlarının ortaya çıkmasına etken olabilmektedir.
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