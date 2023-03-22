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'Küheylan'ın galası yapıldı

Giriş: 22.03.2023 - 09:06 | Güncelleme: ABONE OL
'Küheylan'ın galası yapıldı
'Küheylan'ın galası yapıldı
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Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment ortak yapımı ile ilk günden bu yana kapalı gişe sahnelenen 'Küheylan' adlı tiyatro oyununun galası Zorlu PSM’de ünlü simaların katılımıyla gerçekleşti

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Tony Ödülleri’nde En İyi Tiyatro Oyunu seçilen, Barış Erdenk’in rejisiyle sahnelenen 'Küheylan'ın galasına Funda Eryiğit, Hakan Meriçliler, Mabel Matiz, Merve Dizdar, Dilaver Kıvrak ve eşi, Yiğit Koçak, Gizem Erman Soysaldı, Zeynep Tuğçe Bayat, İrem Yüksel gibi isimler katıldı.

Başrolleri Kerem Alışık (Martin Dysart), Emir Özden (Alan), Hatice Aslan (Dora), Devrim Nas (Frank), Açelya Devrim Yılhan (Hesther), Gizem Katmer (Jill), Dilara Ük (Hemşire), Bertan Dirikolu (Dalton), Sercan Batık (Atlı) ve Oğuzhan Keskin (Maya) paylaştığı oyun, dakikalarca ayakta alkışlandı…

Oyun sonunda konuşan Kerem Alışık, tüm ekip adına duygularını şöyle dile getirdi; “Bu zor günlerde salonumuzu dolduran kıymetli izleyicilerimiz bugün kalbimize öbek öbek güller bıraktılar... Varolsunlar” dedi.

'Amadeus'un yazarı Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, 1970’li yıllarda Türkiye’de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde büyük tiyatrolar tarafından sahnelenen ve sinema uyarlaması yapılan oyun, HDI Sigorta’nın katkılarıyla, Zorlu PSM’de sahnelenmeye devam edecek.

ALARA BOZBEY
FUNDA ERYİĞİT 
GİZEM ERMAN SOYSALDI 
HAKAN MERİÇLİLER 
İREM YÜKSEL
MABEL MATİZ
MERVE DİZDAR 
YİĞİT KOÇAK 
ZEYNEP TUĞÇE BAYAT 

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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