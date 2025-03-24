Küflü kaşar yenir mi, sağlığa zararı var mı?

Özellikle eski kaşar gibi peynir türleri, büyük bir kullanıcı kitlesi tarafından sevilerek tüketilir. Sert yapısı ve yoğun aromasıyla birçok kişinin favorisi olmuştur. Peki küflenen eski kaşarın tüketilmesi doğru mu? İşte ilgili soru ile ilgili detaylar ve “Küflü kaşar zararlı mı?” sorusunun cevabı…

KÜFLÜ KAŞAR YENİR Mİ?

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Peynirlerin bazı türlerinde küfler özel yöntemlerle üretildiğinden çoğunlukla güvenli kabul edilir. Gorgonzola, rokfor, brie ve stilton bunlar arasındadır. Ancak eski kaşarda bulunan küfün dikkatli bir şekilde tüketilmesi gerekir. Çünkü eski kaşardaki küf kontrolsüz bir biçimde oluşur. Tüketim öncesinde dikkatli olması önerilir. Bu konuda bazı öneriler bulunur;

• Eski kaşarın yüzeyinde oluşan mavi ya da hafif beyaz küflerin ne kadar derine nüfuz ettiğine bakılmalıdır. Eğer derinlemesine nüfuz etmediyse ilgili kısım dikkatli bir şekilde bıçakla kazılabilir ve böyle bir tüketim gerçekleştirilebilir.

• Peynirin iç bölümlerine kadar ilerleyen küflerin olduğu durumlarda peynir tamamen bozulmuş olabilir. Hatta küfün geniş alana yayılması, peynirin tamamen bozulduğunu net şekilde gösterir. Bu nedenle tüketiminden kaçılmalıdır.

• Peynirin tadında ya da kokusunda anormal derecede bir değişim fark ediyorsanız da tüketiminden kaçınmalısınız.

Küflü ve zararlı seviyede bozulan peynirlerin tüketilmesi çeşitli sindirim sorunlarına kapı açabilir. Ayrıca bu, bazı bünyelerde alerjik reaksiyonları da ortaya çıkarabilir. Özellikle hamilelerin, kronik hastalık geçirenlerin ve ileri yaştakilerin bağışıklık sistemi daha zayıf olduğundan bu konuya ekstra önem vermeleri gerekir.

KÜFLÜ KAŞAR ZARARLI MI?

Küflü peynirlerde çeşitli zararlı küf türleri mevcuttur. Özellikle mikotoksin adı verilen zararlı malzemeler bu peynirlerin içerisinde olabilir. Böyle durumlarda mide sorunları, karaciğer rahatsızlıkları ve bağışıklık sistemi problemleri görülebilir. Bilhassa yeşil, kırmızı ya da siyah küflerin görüldüğü peynirlerden kaçınılmasında fayda vardır.

KÜFLÜ PEYNİRİN POTANSİYEL ZARARLARI

• En başta sindirim problemleri gelir. Özellikle eski kaşarda bulunan zararlı küfler kusma, ishal ve mide bulantısı gibi sorunları ortaya çıkarır. Küfe duyarlılığı olanların daha yüksek semptomlar görme olasılığı da vardır. Bu nedenle küflenmiş peynirden kaçınılması faydalı olacaktır. • Alerjik reaksiyonlar da dikkat çeker. Astım hastaları ve solunum yolu problemleri olanlar da bu tip durumdaki gıdalardan uzak durmalıdır. Nefes darlığı, burun akıntısı, cilt kaşıntısı ve hapşırma gibi çeşitli reaksiyonlar görülebilir. • Bu tip gıdalar, bağışıklık sistemi üzerinde de ciddi etkiler doğurabilir. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerin bu tip içeriklerden uzak durması etkili olabilir. Küfün içerisinde var olan zararlı mikroorganizmalar, vücutta enfeksiyon riskini artırarak etki gösterebilir. ESKİ KAŞARIN KÜFLENMESİ NASIL ÖNLENİR? Eski kaşarın taze ve sağlıklı kalması için çeşitli saklama koşullarının uygulanması gerekir. Ürünün hava almayan, kuru ve serin bir ortamda saklanması önerilenler arasındadır. Bunun yanı sıra kaşarı 2-4 dereceler arasında buzdolabında muhafaza etmek de bir diğer öneridir. Streç film ya da vakumlu poşet kullanımı da küflenmeyi önlemenin bir diğer yoludur. Bu kısımda peynirin dış hava ile teması kesilebilir. Ayrıca düzenli kontroller yaparak da küflenme belirtileri takip edilebilir. Eğer bir küflenme oluştuysa sadece küflü bölge bir miktar temizlenebilir. Ancak tüm bölgeye yayılan küflenme varsa peynir yenmemelidir.

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