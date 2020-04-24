24 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul'da bir işyerinde O.Ö. isimli şahıs, "kendisini rahatsız ettiği" gerekçesiyle yavru köpeği yere vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan şüpheli aranıyor. Diğer yandan olaya sosyal medyadan çok sayıda tepki gelirken ünlü isimler de sessiz kalmadı.
İstanbul'da bir kişi, Dora isimli köpeği defalarca yere vurarak öldürdü. Sosyal medyada "#Doraiçinadalet" hashtagiyle vatandaşlar olaya tepki gösterdi.
Köpeği öldüren O.Ö. isimli şahıs ise aranıyor.
ÜNLÜ İSİMLERDEN TEPKİ
Küçük Dora'nın öldürülmesine ünlü isimler de sessiz kalmadı.
Oyuncu Şahan Gökbakar, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Bu minik yavruyu, rahatsız ettiği gerekçesiyle, başının üzerine kadar kaldırıp tüm gücüyle beton zemine vurarak öldüren katil de beni çok rahatsız ediyor... Ne yapalım şimdi? Bu katili alıp betona vurarak canını alamayacağımız için, en azından onun 4 beton duvar arasına fırlatılıp orada çürümesini temenni ediyorum... Para cezası alıp sokağa salınması kabul edilemez... Bir cani ve gerçek bir katil böyle vahşice cinayet işleyebilir... BU KİŞİ CANİ BİR KATİLDİR" dedi.
Gökbakar'ın paylaşımı ve yorumu binlerce beğeni alırken, diğer ünlü isimler de tepkilerini gösterdi.
Oyuncu Ezgi Mola da "Allah'ım... Ne olur biz yapamasak da o adam öyle ölsün. Bu adam bu nefretle boğulsun, yansın yok olsun. Cezanın en büyüğünü alması için dua edeceğim" dedi.
Pınar Altuğ da "Eğer bunu bu kadar küçücük, savunmasız bir yavruya yapabiliyorsa yarın öbür gün bir insana yapmayacağını kimse garanti edemez" ifadelerini kullandı.
Seray Sever de "İlahi evrende hiçbir şey cezasın kalmaz. Umarım ettiğini fazlasıyla bulur! Allah büyük" dedi.
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