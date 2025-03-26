Küçük kızı istedi, ekskavatörünü pembeye boyattı

Aydın'ın Didim ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan 33 yaşındaki Çakmak, mini ekskavatörünün boyaları deforme olunca boyatmaya karar verdi. İş makinesinin boyanacağını duyan 8 yaşındaki Elif Zümra Çakmak, babasından aracın pembe renge boyanmasını istedi.

Önce 'dalga geçerler' endişesiyle kızına olumsuz yanıt veren baba için evladının mutluluğu ağır bastı.

Ekskavatörünü önce pembe renge boyatan baba, daha sonra kızıyla beraber sevimli karakterlerin çıkartmaları ve "Trip değil toprak atıyorum", "Geçen bir kuyu kazmışım olay" yazılarıyla süsledi.

Baba Çakmak, artık hafriyat işlerini Elif Zümra'nın "Pembiş" adını verdiği sevimli ekskavatörüyle yapıyor.

"İYİ Kİ DE YAPMIŞIM"

Bedir Çakmak, 15 yıldır iş makinesi operatörlüğü yaptığını söyledi.

İlk kez farklı renkte bir iş makinesi kullandığını anlatan Çakmak, şöyle konuştu:

"Normalde makinenin orijinal rengi gri ve kırmızıydı. Orijinal rengine boyatmayı düşündüm çünkü boyası kötü olmuştu. Kızım da bunu duyunca 'Baba pembe ya da mor yapalım.' dedi. Ben de 'Kızım pembe bize uymaz, dalga geçerler.' filan dedim. Bir hafta sürekli söyledi, en son dayanamadım 'Tamam.' dedim. Pembe yaptım. Görenler çok şaşırdı. Çok güzel yorumlar aldım. Bazıları kötü yorum yapsa da hiç umursamadım çünkü ben kızım için yaptım bunu, onun mutluluğu her şeye değer. İyi ki de yapmışım."

Çakmak, önce olumsuz tepki verenlerin neden pembeye boyattığını öğrendiğinde kendisini takdir ettiğini dile getirerek, "Şimdi 'Helal olsun böyle babaya, örnek olması lazım.' diyorlar. Bence her babanın kızı ne isterse onu yapması lazım" dedi.

Kızının iş makinelerini çok sevdiğini ifade eden Çakmak, ona da "Pembiş"i kullanmayı öğreteceğini kaydetti.

İlkokul 2. sınıf öğrencisi Elif Zümra Çakmak da babası kendisini kırmadığı için çok mutlu olduğunu, onu çok sevdiğini söyledi.