Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

İstanbul'un en yüksek tepelerinden olan Çamlıca’daki anten kirliliğine son vermek için Küçük Çamlıca’ya yapılan Televizyon ve Radyo Kulesi geçtiğimiz günlerde hizmete girmişti.

GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ SONA ERDİ

369 metre yüksekliğe sahip, 10 bin metrekarelik alana inşa edilen ve Avrupa'nın en yüksek kulesi olan Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi'nin devreye girmesiyle yıllardır Çamlıca’da görüntü kirliliği yaratan antenler de kaldırıldı.

TRT KULESİ DE KALDIRILACAK

Büyük Çamlıca’daki 28 anten direğinden 27’si söküldü. Geriye sadece TRT’nin 1 beton kulesi kaldı. TRT’nin kulesi de kısa süre içinde kaldırılacak.

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