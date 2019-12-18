Kuaförüm Sensin'de buram buram aşk kokuyor!

Hasan Aslı’ya karşı hislerini açıkladı, Aslı da gönlünün Hasan’da olduğunu itiraf etti. Aslı’nın ekip arkadaşı Taner ise ikili arasındaki yakınlaşmayı herkesle birlikte öğrenmekten rahatsızdı. Aslı’nın öncesinde kendisine bir şey söylememesine içerleyen Taner bol bol trip attı.

Romantik rüzgârların estiği yarışmanın sürpriz konuğu ise manken Ece Gürsel oldu. Söylediği şarkıyla stüdyoyu coşturan Ece Gürsel’e podyum yürüyüşünde de Taner eşlik etti. Taner’in heyecanı ve podyumdaki halleri keyifli görüntüler ortaya çıkardı. Günün sonunda Tayfun ve Serap 19 puanla sonuncu olurken, Hasan ve Buse 21 puanla gün birincisi oldu.