Kuaförüm Sensin'de başlayan aşk hüsranla bitti

Hafta başından beri keyifsiz olan ve yarışmada da moral bozukluğu nedeniyle istediği başarıyı bir türlü yakalayamayan Mira, Tuna ile istemeden de olsa ayrıldıklarını anlattı. Ağlamamak için kendini zor tutan Mira, hislerini de Sezen Aksu'nun 'Delikanlım' parçasını söyleyerek dile getirdi.

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İşte o anlar;