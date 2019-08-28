İkilinin takım arkadaşları Mustafa ve Sıla arasında yaşanan gülüşmeler, diğer yarışmacıların da dikkatini çekti ve ısrarlı sorular karşısında Mustafa ağzındaki baklayı çıkararak, Tuna ve Mira'nın yeni bir aşka yelken açtığını söyledi. Bu açıklama sonrasında Tuna ve Mira, birbirlerine karşı yoğun duygular hissettiklerini ve bir haftadır sevgili olduklarını itiraf etti. Çiçeği burnunda aşıkların stüdyoda dans ettiği romantik dakikalar yarışmanın bütün gerginliğini unutturdu. Puanlama sonucunda Sıla ve Mira 19 puanla birinci olurken, Tuna ve Mustafa 11 puanla gün sonuncusu oldu.

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Mira ve Tuna’dan aşk itirafı: