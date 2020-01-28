Her fırsatta ülkemize adapte olmak için çok çaba gösterdiğini ve Fenerbahçe'ye büyük aidiyet duyduğunu ön plana çıkaran Kruse'nin takım içinde ise farklı bir tutumda olması ve profesyonel yaşama çok dikkat etmemesi kendisine karşı bir tavır oluşmaya başlamasına sebep oldu.