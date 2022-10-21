Antalya'da dün gece rögarda kısmen vücut bütünlüğü bozulmuş halde bulunan yanmış erkek cesedinin, 58 gündür kendisinden haber alınamayan ve bırakılan krokiyle kanalizasyonda aranan Muhammet Fatih Güç'e (21) ait olup olmadığı, DNA incelemesiyle belirlenecek.
DHA'nın haberine göre, Kepez ilçesinde yaşayan Mehmet- Emine Güç çiftinin 3 çocuğundan Muhammet Fatih, 24 Ağustos'ta evden ayrıldı.
7 KİLOMETRE TARANDI
Çocuklarından haber alamayan aile, 29 Ağustos'ta kayıp başvurusunda bulundu. Muhammet'in arkadaşları da baba Mehmet Güç'e ulaşarak, oğlunun kanalizasyonda elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiğini, cenazenin de kanalizasyon içerisinde olduğunu ifade etti. Çift, 16 Eylül'de Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerindeki adrese gelerek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis, AFAD, itfaiye ve belediye zabıta ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ve AFAD ekipleri, kanalizasyon içerisinde arama yaptı. Ekipler, cenazenin farklı noktalarda olabileceğini düşünerek, Kepez ilçesi Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali içerisinde kanalizasyon noktalarında da çalışma başlattı. 7 kilometrelik koridorlarda 7 saat boyunca süren arama çalışmalarında Muhammet Fatih Güç'e ulaşılamadı. Daha sonra çalışmalar durduruldu.
ARKADAŞI KROKİ BIRAKTI
Bir süre ara verilen aramalar, Güç'ün arkadaşı olduğunu söyleyen kimliği belirsiz kişinin bir tahta üzerine çizdiği ve gencin cesedinin bulunduğu yeri gösteren krokiyi aileye ulaştırmasıyla tekrar başlatıldı. Krokiyle birlikte polis merkezine başvuran aile, yine toptancı hali içerisinde bulunan bir bölgede Muhammet'in aranmasını talep etti. Bunun üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede güvenlik şeridi oluşturarak kanalizasyon içerisindeki elektrik akımının kapatılmasıyla krokide belirtilen bölgede arama çalışmalarına başladı, ancak yine sonuç alınamadı.
CESEDİ BABA BULDU
Krokiyi çizen Muhammet´in arkadaşı, dün akşam saatlerinde baba Mehmet Güç'e, cesedin olduğunu belirttiği kanalizasyonun adresini gösterdi. Adrese eşi Emine Güç ile gelen Mehmet Güç, daha önce krokiye göre aranan bölgenin 200 metre uzağındaki rögarın kapağını kaldırıp içeri girdiğinde, yanmış ve tanınmayacak halde bir erkek cesedi gördü. Olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mehmet Güç, üzerinde şort ve kırmızı tişört olduğu öğrenilen cesedin oğluna ait olduğunu tespit edemedi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
DNA ÖRNEĞİ ALINACAK
Anne Emine Güç, cesedin oğluna ait olup olmadığının belirlenmesi için DNA örneği vermek amacıyla sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu morguna geldi. Emine Güç, "İzler oğluma çıkıyor ama tam da emin değiliz onun olduğuna. İçimizde bir şüphe var. Bunun için DNA örneği alınması gerekiyor. Şu an görevli olmadığı için örnek veremiyoruz. Pazartesi günü örneğin alınacağı söylendi. Yeter iki aydır çektiğim, neyse ortaya çıksın. Oğlumsa alıp gideyim" dedi.
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