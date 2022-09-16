Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüşecek

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. İki lider de dün sabah saatlerinde zirve için Özbekistan'ın Semerkant kentine gitti.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, iki lider arasındaki görüşmenin bugün gerçekleşeceğini açıkladı. Görüşmede, ağırlıklı gündeminde tahıl sevkiyatının genişletilerek sürdürülmesi ve Rusya-Ukrayna arasında müzakereleri yeniden başlatmak yer alıyor. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov ise Erdoğan ve Putin görüşmesinde çok sayıda konu ele alınacağını, bunlardan birinin Türkiye'nin tahıl anlaşmasının imzalanmasında oynadığı rol ve Soçi'de varılan mutabakatın sonuçlarının da ele alınacağını söylemişti.

İKİ LİDER 5 AĞUSTOS'TA GÖRÜŞMÜŞTÜ Erdoğan ve Putin en son 5 Ağustos'ta Rusya'nın Soçi kentinde görüşmüştü. Ukrayna bunalımı ve tahıl koridorunun işletilmesine odaklanan Soçi görüşmesinde Ankara ile Moskova arasında ekonomik, ticari ve finans ilişkilerinin geliştirilmesine ilişkin bir anlayış geliştirilmişti.