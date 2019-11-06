Stern’in “Robert ile evlenir miydin?” sorusuna Stewart, "Aslında bunu istemiştim. O benim ilk aşkım. Asla geleneksel biri olmadım ama yaşadığım her ilişkide onun tek olduğu hissini aldım. Eğer evlilik teklif etseydi kabul ederdim" dedi.