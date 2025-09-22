Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Kreşte çocuklara kötü muamele! | Son dakika haberleri

        Kreşte çocuklara kötü muamele!

        Diyarbakır'da özel bir kreşte görevli öğretmenlerin çocuklara kötü muamelede bulunduğunu öne süren veliler, suç duyurusunda bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, kreşte yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı

        Giriş: 22.09.2025 - 19:11 Güncelleme: 22.09.2025 - 19:11
        Kreşte çocuklara kötü muamele!
        Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde özel bir kreşte eğitim gören çocukların davranışlarında değişiklik fark eden aileler, onlara sorular yöneltti. Aldıkları cevapların ardından öğretmenlerin çocuklara kötü muamelede bulunduğunu öne süren veliler, kurumdan güvenlik kamerası görüntülerini aldı. Aileler, görüntülerle birlikte öğretmenler ve kreş yetkilileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

        Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde, uykudaki çocukların sert şekilde uyandırıldığı, öğretmenlerin başlarında bulunması gerekirken uyudukları belirlendi. Görüntülerde bir çocuğun arkadaşının boğazını sıktığı, öğretmenin buna müdahale etmediği anlar yer aldı.

        KREŞ YETKİLİLERİ İDDİALARI REDDETTİ

        Kameralara yansıyan diğer görüntülerde çocukların ağlarken alay edildiği, ‘düşünme köşesi’ adı verilen alana zorla gönderildiği, bir diğerine ise bağırarak şiddet uygulandığı kaydedildi.

        DHA muhabirinin görüştüğü kreş yetkilisi, herhangi bir kötü muamele veya ihmalin olmadığını, çocukların itilip kakıldığı iddialarının asılsız olduğunu ve görüntülerin küçük yaş çocuk grubunun oyun oynadığı anlara ait olduğunu söyledi. Yetkili ayrıca hukuki sürecin devam ettiğini belirtti.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

