Korona virüsü ile mücadelede yeni tedbirler uygulanmaya başlandı. Tedbirler arasında okullarda uzaktan eğitime geçiş yer alıyor. Peki, anaokulu ve kreşler kapatılacak mı? Merak edilen soruyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklama geldi. İşte, anaokulu ve kreşlerle ilgili son durum...
KREŞLER ANAOKULLARI KAPATILACAK MI?
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "(Okul öncesi eğitim) Haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati süreyle aralıksız yüz yüze eğitim yapılacak ve bir etkinlik saati 30 dakika olacak şekilde planlanacaktır." dedi. Yani kreş ve anaokulları kapatılmayacak.
MEB BAKANI ZİYA SELÇUK'TAN UZAKTAN EĞİTİM AÇIKLAMASI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim ve öğretimin uzaktan eğitim yoluyla devam etmesine ilişkin esasları açıkladı. Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan karar gereği, 20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edileceğini açıkladı. Tüm okul öncesi kurumlar, kreşler, ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel öğretim kurslarının da bu kapsamda olacağını kaydeden Selçuk, "Destekleme ve yetiştirme kursları ve takviye kurslarında da bu süreçte yüz yüze eğitim yapılmayacaktır. 5580 sayılı özel öğretim kanunu kapsamındaki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki 'bireysel eğitimler' yüz yüze gerçekleştirilebilecektir. Uzaktan eğitim haftalık ders programları, okul yönetimlerimizin koordinesinde öğretmenlerimiz tarafından öğrencilerimiz ve velilerimizle paylaşılacaktır. Okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz, ara tatil süresince yeni dönemdeki uzaktan eğitim süreçlerini öğrencileriyle işledikleri ders konularına ve müfredat programına göre yapılandıracaklardır. Bu süre zarfında ana noktamız TRT EBA kanallarımız olmak üzere, canlı sınıf uygulamalarımız, EBA internet platformumuz, basılı ve dijital yardımcı kaynaklarımızla öğrencilerimizin yanında olacağız" ifadelerini kullandı.
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