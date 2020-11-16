Kışın en çok tükettiğimi sofralarımızda hemen hemen her gün tükettiğimiz çorba çeşitlerinden kremalı tavuk çorbası ile karşınızdayım. İçimi çok yumuşak ve mideyi rahatlatan bu çorba, soğuk algınlığı yaşayanlar için ise bire bir. Gelin hep birlikte kremalı tavuk çorbamızın yapımına geçelim.

Kaç Kişilik: 7-8

Hazırlama Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Kremalı Tavuk Çorbası İçin Gereken Malzemeler:

8 su bardağı tavuk suyu

1 kase didiklenmiş tavuk eti

1 paket sıvı krema(200 ml)

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı tel şehriye

Tuz, karabiber

1 tutam maydanoz

Arzuya göre pul biber

Kremalı Tavuk Çorbası Yapılışı:

Tencereye tere yağını koyup eritin.

Unu ilave edin.

Kokusu çıkana kadar, birkaç dakika kavurun.

Bir taraftan çırpma teliyle çırpıp, diğer taraftan tavuk suyunu ilave edin.

Kaynadıktan sonra şehriyeyi ilave edip karıştırın.

5 dakika pişirip tavuk etlerini ilave edin.

Ardından bir taraftan kremayı ilave edip bir taraftan hızlıca karıştırın.

Kremanın kesilmemesi için önemli.

Arzu ederseniz kremayı bir kase içine koyup çorbanın suyundan ilave ederek Ilınmasını sağlayıp, ardından çorbaya ekleyebilirsiniz.

Tuzunu, karabiberini ekleyip bir taşım kaynadıktan sonra ocaktan indirip, ince ince kıyılmış maydanozu ekleyip, karıştırın.

Tencerenin ağzını kapatıp, çorbanın kıvamının oturması için 15 dakika dinlendirin.

Sıcak olarak servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun…

Püf Noktası:

Tavuk suyunu ilave ederken bir taraftan çırpmalısınız.

Aksi halde un topak topak olabilir.

Kremayı eklerken yavaş yavaş eklemelisiniz.

Yahut bir kaseye çorbanın suyundan alarak, içerisine kremadan ekleyip, kremanın ılımasını sağlayabilirsiniz.

Böylelikle kremanızın kesilmesinin önüne geçmiş olursunuz.