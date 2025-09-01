Habertürk
        Kraliçe Camilla, gençliğinde tacizciyi ayakkabısıyla püskürttü - Magazin haberleri

        Kraliçe Camilla, gençliğinde tacizciyi ayakkabısıyla püskürttü

        Kraliçe Camilla'nın gençlik yıllarında trende yaşadığı cinsel saldırıyı ayakkabısının topuğuyla püskürttüğü ortaya çıktı. 'Power and the Palace' adlı kitapta yer alan detaylar, Buckingham Sarayı tarafından yalanlanmadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2025 - 18:37 Güncelleme: 01.09.2025 - 18:37
        Tacizciyi ayakkabısıyla püskürttü
        İngiltere Kralı Charles'ın eşi Kraliçe Camilla'nın gençlik yıllarında bir cinsel saldırganı ayakkabısının topuğuyla püskürttüğü ortaya çıktı. İngiliz Kraliyet ailesi hakkında Times gazetesinin eski editörlerinden Valentine Low tarafından kaleme alınan 'Power and the Palace' (Güç ve Saray) adlı kitap, Kraliçe Camilla’nın gençlik yıllarında yaşadığı bu olayı gün yüzüne çıkardı. Kitabın bazı bölümleri İngiliz medyasında yayımlandı.

        Kitapta yer alan bilgilere göre, Kraliçe Camilla henüz 16-17 yaşlarındayken Londra’ya giden bir trende cinsel saldırıya uğradı. 2008 yılında dönemin Londra Belediye Başkanı Boris Johnson’a anlattıklarına dayandırılan notlarda, Paddington İstasyonu’na giden trende bir adamın genç Camilla Shand’a uygunsuz şekilde dokunduğu, Camilla’nın ise ayakkabısını çıkararak saldırgana vurduğu aktarıldı.

        Johnson'un, "Peki siz ne yaptınız?" sorusu üzerine Camilla'nın, "Annemin bana öğrettiğini yaptım. Ayakkabımı çıkardım ve topuğuyla hayalarına vurdum" dediği kaydedildi. Olayın ardından tren Londra’ya vardığında Camilla, istasyon görevlilerine şikâyette bulundu ve saldırgan tutuklandı.

        Buckingham Sarayı, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmazken, medyada çıkan haberleri de yalanlamadı. Kitabın yazarı Low, BBC Radio 4'te katıldığı 'Today' programında Camilla'nın tutumunu övgüyle anlattı. Low, "Kendisi sadece becerikli ve güçlü olmakla kalmadı, aynı zamanda sorumlu bir vatandaş gibi hareket ederek o adamın tutuklanmasını sağladı" ifadelerini kullandı.

        Kraliçe Camilla, son yıllarda aile içi şiddet, cinsel saldırı ve tecavüz mağdurlarını desteklemeye yönelik birçok çalışma yürüttü. İngiltere ve dünyanın farklı ülkelerindeki kadın sığınma evleri ile tecavüz kriz merkezlerini ziyaret ederek farkındalık oluşturdu.

        "KRALİÇE II. ELIZABETH BREXIT’E KARŞIYDI"

        Kitabın yazarı Low, açıklamalarında ayrıca merhum Kraliçe II. Elizabeth'in 'Brexit' sürecinde İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasına karşı olduğunu da dile getirdi. Low, "Bu ülkede birçok insan AB'ye yönelik ciddi eleştirilerde bulunuyordu ancak değişim istemiyorlardı. AB'nin dışında daha iyi olmayacağımızı düşünüyorlardı. Kraliçe'nin hissiyatının da bu yönde olduğunu düşünüyorum. Tabii ki AB'ye dair eleştirileri vardı" diye konuştu.

        Fotoğraflar: DepoPhoto, Shutterstock

