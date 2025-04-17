Kral Selman'ın mektubu Hamaney'e sunuldu

İran'ı ziyaret eden Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid Bin Selman, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ile görüşerek Kral Selman Bin Abdülaziz'in mektubunu iletti.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, ülke lideri Hamaney tarafından kabul edilen Savunma Bakanı Selman, Suudi Arabistan Kralı Selman'ın mektubunu Hamaney'e sundu.

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İran lideri Hamaney görüşmede, "İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkinin her iki ülke için de yararlı olacağına ve iki ülkenin birbirini tamamlayabileceğine inanıyoruz. Suudi Arabistan ile ilişkileri genişletmeye karşı olan düşmanlar var. Bu düşmanca niyetlerin üstesinden gelinmesi gerekiyor ve biz bunu yapmaya hazırız." dedi.

Suudi Arabistan ile her alanda yardımlaşmaya hazır olduklarını vurgulayan Hamaney, "bölgedeki kardeşlerin birbirilerine yardım etmelerini ve işbirliği yapmalarının başkalarına güvenmekten çok daha hayırlı olduğunu" söyledi.

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Suudi Arabistan Savunma Bakanı Selman da Hamaney ile görüşmesinden büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Tahran'a İran ile ilişkileri genişletme ve her alanda işbirliği yapma gündemiyle geldim. Yapıcı görüşmelerimizin Suudi Arabistan ile İran arasındaki ilişkilerin geçmişe göre daha güçlü olmasını sağlayacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı. ​​​​​​​

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri'nin daveti üzerine Tahran'a gelen Suudi Arabistan Savunma Bakanı Selman, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile de görüşecek. Suudi Arabistan Savunma Bakanı Selman, uzun yıllar sonra İran lideri Hamaney ile görüşen en üst düzey Suudi yetkili oldu. PEZEŞKİYAN İLE GÖRÜŞTÜ İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "ikili ve bölgesel" konularda istişarede bulunduğu Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman'a "Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı ağırlamaya hazır olduklarını" iletti. İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, resmi ziyaret çerçevesinde Tahran'da bulunan Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman ile bir araya geldi. Pezeşkiyan, ülkesinin, Suudi Arabistan ile ilişkilerini her alanda genişletmeye ve ikili işbirliğini diğer İslam ülkeleriyle de ilerletmeye hazır olduğunu ifade etti. İran ile Suudi Arabistan'ın, dış müdahaleye gerek kalmadan bölgedeki birçok sorunu çözebileceğini söyleyen Pezeşkiyan, iki ülke arasında oluşan dostluğun İslam dünyasının çıkarlarını güçlendirmesini umduğunu dile getirdi. "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı ağırlamaya hazırız" Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Savunma Bakanı Halid bin Selman'a "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı ağırlamaya hazır olduklarını" iletti.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı da iki ülke arasındaki güçlü ilişkilerin İslam dünyasında yakınlaşma ve sinerji için etkili bir model olabileceğini söyledi. "İlişkilerimizin kapsamı bunun çok ötesinde tanımlanabilir" Pekin Anlaşması'nın iki ülke arasındaki işbirliği için yolun başlangıcı olduğunu belirten Suudi Arabistanlı Bakan, "İlişkilerimizin kapsamı bunun çok ötesinde tanımlanabilir." ifadesini kullandı. Suudi Arabistanlı liderlerin en kısa sürede İran'a seyahat etmek istediklerini aktaran Bin Selman, Gazze ve Filistin'deki gelişmeler konusunda da iki ülkenin pozisyonlarının örtüştüğüne dikkati çekti İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri'nin daveti üzerine Tahran'a gelen Suudi Arabistan Savunma Bakanı Bin Selman, İran Lideri Ali Hamaney, Genelkurmay Başkanı Bakıri ve İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ile görüşmüştü.