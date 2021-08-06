Kuntay Kumbur'un yönetmen koltuğunda oturduğu Kral Şakir Oyun Zamanı filmi 11 Mayıs 2018'de vizyona girmiş ve 350 bine yakın seyirci tarafından izlenmişti. İşte Kral Şakir Oyun Zamanı konusu ve seslendirme kadrosu

KRAL ŞAKİR OYUN ZAMANI KONUSU NE?

Laboratuvarda yapılan bir deney hiç beklenmedik sonuçlar doğurur. Deney sonucu Fil Necati’nin telefonundaki oyun ile gerçek dünya arasında bir kapı açılır. Şakir’in ne yapıp edip dünyayı kurtarması gerekir. Ailesi ile kendini Fil Necati'nin cep telefonunun içindeki oyunda bulan Şakir, gerçek dünya sona ermeden bütün oyunları tamamlayıp oyunu durdurmalıdır. Fakat bu hiç de düşünüldüğü kadar kolay olmaz. Şakir ve ailesi dünyayı kurtarmaya çalışırken bir yandan da onu durdurmaya çalışan düşman ve tehlikeli video oyun kahramanlarıyla da savaşmak zorunda kalır.

KRAL ŞAKİR OYUN ZAMANI SESLENDİRME KADROSU

Atilla Şendil

Levent Ünsal

Mustafa Oral

Didem Atlıhan

Sema Kahriman

Hakan Akın

Onur Akgülgil