Kral Charles ve Kraliçe Camilla 20'nci evlilik yıl dönümünü kutladı

Kral Charles ve Kraliçe Camilla, 20. evlilik yıl dönümlerini, sosyal medyada paylaştıkları yeni fotoğraflarla kutladı. Çift, resmi İtalya ziyaretleri esnasında Roma'daki İngiliz büyükelçisinin ikametgahı olan Villa Wolkonsky'nin bahçelerinde fotoğraf çektirdi. Büyükelçi Lord Llewellyn, seyahatin tarihi bir zamanda gerçekleştiğini ve bu tür kraliyet ziyaretlerinin "somut olmayan ancak paha biçilmez bir etkiye sahip olabileceğini" söyledi. Çiftin ziyareti, Brexit sonrası dönemde İngiltere'nin Avrupa müttefikleriyle bağlarını güçlendirme amacı taşıyor.

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Charles ve Camilla daha önce sevgili olmuşlardı ve Camilla ilk eşiyle evliyken Charles ile bir ilişkiye başlamışlardı. Kaçamak ilişkileri Charles ile Diana'nın düğününden önce sona erdi, ancak arkadaşlıkları devam etti.

Prenses Diana, 1995'te BBC'de yayınlanan röportajında sarf ettiği, "Bu evlilikte biz üç kişiydik, yani biraz kalabalıktı" sözleriyle kraliyet ailesini sarstı. Bu röportajda, boşanmak istemediğini ama 'Kalplerin Kraliçesi' olmak istediğini anlattı.