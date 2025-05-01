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        Haberler Dünyadan Kral Charles kanserle mücadelesi hakkında konuştu - magazin haberleri

        Kral Charles kanserle mücadelesi hakkında konuştu

        Kanser tedavisi gören 76 yaşındaki Kral Charles; "Hastalığın en karanlık anları, en büyük şefkatle aydınlatılabilir" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2025 - 12:34 Güncelleme: 01.05.2025 - 12:34
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        Çıkardığı dersi anlattı
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        Kral Charles'a Şubat 2024'te kanser teşhisi konuldu ve hangi kanser türüne sahip olduğu veya hastalığın evresi dahil olmak üzere mücadelesiyle ilgili ayrıntılar gizli tutuldu.

        Dün Buckingham Sarayı'nda kanser konusunda farkındalık yaratmak ve hastalıkla yaşayanları desteklemek için düzenlenen bir etkinlikte konuşan 76 yaşındaki Kral Charles, kanser teşhisi ve tedavisinden öğrendiği derslerden bazılarını paylaştı.

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        "Bu akşam burada toplanan ve birçoğunu yıllardır tanıdığım, ziyaret ettiğim, desteklediğim olağanüstü örgütler ve kişiler tarafından gerçekleştirilen olağanüstü çalışmalar, bana daha derin bir takdir duygusu kazandırdı" diyen Kral Charles; "Hastane ziyaretleri sırasında uzun zamandır gözlemlediğim şeyi pekiştirdi: Hastalığın en karanlık anları, en büyük şefkatle aydınlatılabilir" ifadesini kullandı.

        Sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Tüm ailemin en derin hayranlığını ve minnettarlığını iletiyorum" diyen Kral Charles; "Bizi tekrar tekrar etkileyen şey, insan bağlantısının derin etkisidir. İster uzman bir hemşirenin dikkatli açıklamasında, ister bir bakım gönüllüsünün elinde veya bir destek grubunda paylaşılan deneyimde olsun..." diye devam etti. Kral Charles; "Benim 'bakım topluluğu' diyebileceğim bu grup, hastaları en zor zamanlarında destekler" diye konuştu.

        Kral Charles, mart ayında kanser tedavisi için kısa bir süreliğine hastaneye kaldırılmıştı.

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        #Kral Charles
        #kanser
        #kraliyet

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