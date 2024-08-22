KPSS sınav sonuçları milyonların gündeminde yer alıyor. Kamuda memur olmak isteyen adaylar 14 Temmuz'da Genel Kültür, Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavlarına, 20-21 Temmuz tarihlerinde Alan Bilgisi oturumlarına, 4 Ağustos'ta ise ÖABT sınavına girmişlerdi. Peki KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? KPSS lisans sonuçları sorgulama nasıl yapılır?