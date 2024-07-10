KPSS sınav giriş belgesi sorgulama: KPSS sınav giriş yerleri belli oldu mu?
KPSS için geri sayım bitmek üzere. Kamu Personeli Seçme Sınavı için öğrenciler gün sayarken sınav giriş belgelerinin açıklanıp açıklanmadığı konusu ise gündemdeki yerini aldı. Peki, KPSS giriş belgeleri açıklandı mı? İşte detaylar...
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Binlerce adayın heyecanla beklediği Kamu Personeli Seçme Sınavı bu haftasonu gerçekleşecek. Adaylar sınava günler kala KPSS giriş belgelerine erişebilmek için araştırma yapıyor. Peki, KPSS giriş belgeleri erişime açıldı mı? İşte detaylar!
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2024 KPSS SINAVI NE ZAMAN?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da gerçekleşecek.
Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak.
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KPSS ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta düzenlenecek.
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KPSS GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?
2024 KPSS giriş belgesi ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden adayların erişimine açıldı. KPSS sınavlarına katılım sağlayacak adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden sınav giriş yerlerine erişim sağlayabilir.
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KPSS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
KPSS sınav yerleri de KPSS giriş belgesi ile beraber açıklandı. Öğrenciler KPSS giriş belgeleri üzerinden sınava nerede gireceklerini de kontrol edebilir.
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KPSS'DE KALEM SİLGİ VERİLECEK Mİ?
Konu hakkında ÖSYM şu açıklamayı yaptı:
Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş) ile peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava, şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.
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