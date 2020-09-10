KPSS Sağlık Bakanlığı tercihleri bugün başladı. Adaylar Sağlık Bakanlığı yerleştirme başvurularını ÖSYM'nin yayımlamış olduğunu kılavuza göre yapacaklar. ÖSYM KPSS Sağlık Bakanlığı tercih başvuruları nasıl yapılır? Son tarih ne zaman? İşte detaylar...

ÖSYM KPSS SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURULARI

ÖSYM tarafından verilen bilgilere göre,

"Sağlık Bakanlığının bazı kadrolarına, “”Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacakları İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, Sağlık Bakanlığı KPSS-2020/11 Tercih Kılavuzuna saat 10.30'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, 10 – 16 Eylül 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 16 Eylül 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2020/11 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir." denildi.

KPSS SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH KILAVUZU