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KPSS polislik taban ve tavan puanları kaç 2022? KPSS önlisans polislik baraj puanı kaç, ne kadar net istiyor? POMEM Polislik kaç puan istiyor ve hangi puan türünden başvuru yapılıyor?

Polislik taban ve tavan puanları kaç? KPSS polislik hangi puan türünden alım yapıyor?

KPSS önlisans sonuçlarının açıklanmasıyla beraber polislik taban ve tavan puanlarına ilişkin bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik. KPSS P3 puan türü ile alım yapılan polislik için kaç puan gerektiği ve başvuruların nasıl yapılacağı ile ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...

Giriş: 03.11.2022 - 11:18 | Güncelleme: ABONE OL

  • 3 Kasım 2022 Perşembe günü itibariyle erişime açılan KPSS önlisans sonuçlarının ardından gözler polislik taban ve tavan puanlarını da çevrildi. Polis olmak isteyen adaylar için tüm bilgileri haberimizin içinde derledik!

  • KPSS PUAN TÜRLERİ NELERDİR?

    Kamu Persone Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gündeme tercih işlemleri gelmeye başladı. KPSS sınavının ardından P1, P2 ve P3 puan türüne göre tercih yapacak adaylar, polislik bölümünün hangi puan türünde olduğu ve polislik taban puanlarını araştırmaya başladı.

  • POLİSLİK KPSS LİSANS TABAN PUANI NEDİR?

    Polis adayları, KPSS lisans sonuçları sayfasında P3 puan türüne odaklanacak. Polis alımı başvurularında kullanılacak puan türü P3 olacak.

  • KPSS P3 PUAN TÜRÜ NEDİR?

    KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür.


    KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit orana sahip olduğu puan türüdür. KPSS P3 puanıyla alım yapan bölümler;

     

  • KPSS P3 PUANI NASIL HESAPLANIR?

    KPSS P3 puanının hesaplanmasında;

    Genel Yetenek yüzde 50,

    Genel Kültür yüzde 50 ağırlığa sahiptir.

    Adaylar KPSS B Grubu Lisans atamaları için 'çift' Yıllarda KPSS lisans sınavına girerek bu puanı almak zorundadırlar. 'Tek' yıllarda yapılan KPSS lisans sınavında elde edilen KPSS P3 puanı tercihlerde kullanılamamaktadır.

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