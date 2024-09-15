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        KPSS Ortaöğretim sona erdi

        Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ortaöğretim sona erdi. Sınav sonuçlarının 4 Ekim'de açıklanacağı kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 12:53 Güncelleme: 15.09.2024 - 14:48
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        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ortaöğretim sona erdi.

        Türkiye geneli ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da toplam 227 sınav merkezi, 5 bin 683 bina ve 99 bin 765 salonun kullanıldığı sınava 1 milyon 864 bin 867 aday başvuru yaptı.

        Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara 120 sorudan oluşan "genel yetenek" ve "genel kültür" testleri uygulandı. Adaylara 130 dakika süre verildi.

        SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI ERİŞİME AÇILDI

        Öte yandan 2024-KPSS Ortaöğretim temel soru kitapçığıyla cevap anahtarı adayların erişimine açıldı.

        ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.

        Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci, 25 Eylül'de saat 23.59'da sona erecek. Öte yandan, 2024-KPSS Ortaöğretim temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

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