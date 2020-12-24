KPSS ortaöğretim polislik puanları gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. 22 Kasım 2020 tarihinde yapılan KPSS ortaöğretim sınav sonuçları bugün yani 24 Aralık 2020 tarihinde açıklandı. Polis olmak isteyen adaylar ise KPSS ortaöğretim polislik puanı ile ilgili detayları merak ediyorlar. Peki , Ortaöğretim KPSS ile polis olunur mu, KPSS ortaöğretim polislik puanları nedir? İşte detaylar...

KPSS ORTAÖĞRETİM POLİSLİK PUANI NEDİR?

KPSS ortaöğretim polislik puanları ile ilgili detaylar merak ediliyor.

25. Dönem POMEM Özel Harekat olarak Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerine alınan adayların başvuru sürecinde belirtilen puanlar şöyle olmuştu:

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının lise mezunları için KPSS P94 puan türünden en az (65),önlisans mezunları için KPSS P93 puan türünden en az (65),2018 veya 2019 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının lisans mezunları için KPSS P3 puan türünden en az (60) puan almış olmak,

Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise Kamu Personeli Seçme Sınavlarında yukarıda belirlenen puanların en az % 80’ini almış olmak, (lise mezunları için 2018 yılı KPSS P94 puan türünden en az (52),önlisans mezunları için 2018 yılı KPSS P93 puan türünden en az (52),lisans mezunları için 2018 veya 2019 yılı KPSS P3 puan türünden en az (48) puan),(Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)