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KPSS ortaöğretim 60, 65, 75 puanla nereye girilir? 2022 KPSS ortaöğretim taban ve tavan puanları kaç, belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

KPSS ortaöğretim 60, 65, 75 puanla nereye girilebilir?

6 Kasım tarihinde uygulanan KPSS ortaöğretim sınavı sonuçları son dakika duyurusu ile Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı. Öğrenciler puanlarını öğrendikten sonda düşük KPSS puannı ile girilebilen yerleri ilişkin araştırmalar yapıyor. İşte detaylar...

Giriş: 24.11.2022 - 10:50 | Güncelleme: ABONE OL

  • Milyonlarca lise mezunu adaylar sınav sonuçlarını 24 Kasım 2022 tarihinde 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin sonuç ekranından öğrenebilecek. KPSS sonuçlarının açıklanmasıyla gözler "KPSS ortaöğretim 60, 65, 75 puanla nereye girilebilir?" sorusunun yanıtı aranıyor. İşte KPSS taban ve taban puanları konuyla ilgili güncel bilgiler...

  • 2022 KPSS ORTAÖĞRETİM 60, 65, 75 PUAN İLE NEREYE GİRİLİR?

    KPSS sonuçları açıklandı. KPSS ortaöğretim sonuçları sonrasında gözler KPSS taban ve tavan puanlara çevrildi. Geçmiş yıllardaki atama puanları ile fikir sahibi olabilirsiniz.

    KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

  • KPSS P94 İLE HANGİ KURUMLAR ALIM YAPIYOR?

    Üniversiteler

    Enstitüler

    Bakanlıklar

    Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

    Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

    Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü

    Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

    Karayolları Genel Müdürlüğü

    Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

    Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

    Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü

    Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü

    Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

    Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü

    Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

    Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

    Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü

    Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

    Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

    Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü

    Türk Dil Kurumu Başkanlığı

    T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü

    Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü

    Gelir İdaresi Başkanlığı

    Sayıştay Başkanlığı

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü

    Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı

    Kişisel Verileri Koruma Kurumu

    Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

    Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

    Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü

  • B GRUBU TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Adaylar, ÖSYM tarafından B Grubu Kadrolara; puanları, tercihleri ve kadro sayıları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemleri ile ilgili esaslar Tercih Kılavuzunda yer alacaktır. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

    Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır. Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihlerde ve nasıl yapılacağı ÖSYM'nin internet adresinden adaylara duyurulacaktır.

  • KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA PUANLARI 2022

    KPSS ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM KPSS ortaöğretim oturumu ve cevap anahtarını açıkladıktan sonra adaylar tercihlere yöneldi. 2022 KPSS lise atama puanları 1 Aralık 2022 tarihinde belli olacak. Geçmiş yıllara ait KPSS ortaöğretim atama puanları sizlere kılavuzluk etmede yardımcı olacaktır. İşte atama puanları...

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