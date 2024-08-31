KPSS Önlisans sınavına kaç kişi başvurdu? Önlisans KPSS'ye kaç kişi girecek? ÖSYM Başkanı açıkladı!
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumu, 1 Eylül 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek. 81 il ve Lefkoşa'da yapılacak sınav, 120 sorudan oluşacak ve cevaplama süresi 130 dakika olacak. Sınavda adaylara genel yetenek ile genel kültür testleri uygulanacak. Sınav öncesinde merak edilen konulardan biri KPSS Önlisans katılım sayısı oldu. Peki 2024 KPSS Önlisans sınavına kaç kişi başvurdu? Bu yıl Önlisans KPSS'ye kaç kişi girecek? İşte ÖSYM açıklaması ile Önlisans KPSS'ye girecek kişi sayısı…
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Önlisans KPSS'ye girecek kişi sayısı 2024 yılı için araştırılıyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumu, 1 Eylül 2024 tarihinde düzenlenecek. Sınav, toplamda 135 sınav merkezinde uygulanacak. Sınav öncesinde adayların gündeminde yer alan ‘’2024 KPSS Önlisans kaç kişi başvurdu? Bu yıl Önlisans KPSS’ye kaç kişi girecek?’’ soruları da yanıt buldu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınava başvuran adayların sayısını açıkladı. İşte, 2024 KPSS Önlisans katılım sayısı…
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KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
KPSS Ön Lisans oturumu, 1 Eylül 2024 Pazar günü yapılacak. 120 sorudan oluşan sınavda, adaylara 130 dakika cevaplama süresi verilecek.
Buna göre KPSS Ön Lisans sınavı, saat 10.15'te başlayacak ve saat 12.15'te sona erecek.
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2024 KPSS ÖNLİSANS KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, KPSS Ön Lisans oturumuna başvuran kişi sayısını açıkladı.
Başkan Ersoy'un açıklamasına göre, KPSS Ön Lisans sınavına 1 milyon 205 bin 899 aday başvurdu.
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KPSS ÖNLİSANS KAÇ KİŞİ GİRECEK?
Başkan Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada "KPSS Ön Lisans uygulamasına 1 milyon 205 bin 899 aday başvurdu. Sınav için 3 bin 273 bina ve 60 bin 574 salon kullanılacak. Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 120 sorudan oluşacak sınavda, adaylara genel yetenek ile genel kültür testleri uygulanacak. 130 dakika cevaplama süresi verilecek ve ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler" ifadelerini kullandı.
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'81 İL VE LEFKOŞA’DA YAPILACAK'
KPSS Ön Lisans uygulamasının 1 Eylül Pazar günü 81 il ve Lefkoşa'da yapılacağını belirten Ersoy, "2022-Ön Lisans Sınavı 104 sınav merkezinde düzenlenmişti, hafta sonu yapacağımız uygulamada bu sayıyı 135’e çıkardık. Sınav merkezlerimizin sayısını arttırarak adaylarımızın sınav yerine ulaşımını kolaylaştırdık" diye konuştu.
Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının sınav ücretinden muaf tutulduğunu aktaran Ersoy, 3 bin 694 adayın bu haktan yararlandığı bilgisini verdi. Başkan Ersoy, sınava 2 bin 535 engelli adayın katılacağını ve bu adayların mağduriyet yaşamaması için titiz bir çalışma yürüttüklerini ifade etti.
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Sınavda toplam 164 bin 53 görevlinin yer alacağını aktaran Ersoy, "Sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla 13 bin 566 emniyet mensubu da sahada olacak. 18-29 yaş aralığındaki başvuruların yoğunlukta olduğunu aktaran Başkan Ersoy, "En fazla başvuru İstanbul, Ankara ve İzmir illerimizden gelmiş durumda. Lefkoşa’dan gelen başvuru sayısı 588’dir. Sınava başvuran kadın aday sayısı 743 bin 725, erkek aday sayısı ise 462 bin 174 olarak gerçekleşti" dedi.
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