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        Haberler Bilgi Gündem KPSS Önlisans branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 KPSS Ön Lisans branş bazında sıralama sorgulama

        KPSS Önlisans branş sıralaması ne zaman açıklanacak? 2024 KPSS Ön Lisans branş bazında sıralama sorgulama

        ÖSYM takviminde belirtildiği gibi 2024 KPSS Ön Lisans sonuçları bugün açıklandı. Akabinde ise gözler KPSS Önlisans branş bazında sıralamalara çevrildi. KPSS Önlisans branş bazında sıralama ile adaylar, kendi branşının içinde sahip olduğu sırayı öğrenebilecek. Peki, 2024 KPSS Önlisans branş bazında sıralama açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte KPSS Önlisans branş bazında sıralama sorgulama ekranı ve konu hakkında detaylı bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2024 - 09:27 Güncelleme: 20.09.2024 - 10:27
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        • 1

          Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans sonuçları bugün erişime açılacak. Bu kapsamda sınava katılım sağlayan diğer adaylar arasındaki sıralamalarını ve başarılarını öğrenmek isteyen kişiler, KPSS Önlisans branş bazında sıralama için araştırmalara başladı. Adaylar, branş sıralamalarına göre tercihlerine yön verebilecek. Peki, 2024 KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamalar ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır? İşte detaylar

        • 2

          KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIYOR!

          ÖSYM takvimine göre KPSS Ön Lisans sınav sonuçları, 20 Eylül 2024 Cuma günü erişime açılacak.

        • 3

          KPSS ÖN LİSANS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          KPSS Önlisans branş bazında sıralamalarının gelecek hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Konuyla ilgili ÖSYM’den resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

        • 4

          KPSS BRANŞ SIRALAMASI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

          Adaylar, güncellenmiş KPSS branş bazında sıralamalarını açıklandıktan sonra ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler.

          KPSS BRANŞ SIRALAMASI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NEDİR?

          Branş bazında sıralama işlemlerinin yerleştirme işlemlerine hiçbir etkisi bulunmamaktadır.

          Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmet olup bunun dışında herhangi bir amaçla kullanılmamalıdır. Adayların, güncellenen branş bazında sıralamaları bu hususlar çerçevesinde incelemeleri gerekmektedir.

          Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

        • 6

          Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

          MEB tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, TTK kararlarına göre kontrol edilerek, adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir.

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