KPSS Önlisans başvuruları 21 Ağustos 2020 tarihinde başladı. Merakla beklenen başvuru hakkında tüm detaylar ÖSYM tarafından paylaşıldı. ÖSYM KPSS Önlisans başvuruları nasıl yapılacak? KPSS başvuruları için son tarih ne zaman? İşte KPSS başvuruları için son tarih...
KPSS SINAV SAATİ VE SÜRESİ : 10.15, 130 dakika KPSS SINAV ÜCRETİ : 80,00 TL
KPSS GEÇ BAŞVURU GÜNLERİ : 10-11 Eylül 2020 (Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak 10-11 Eylül 2020 tarihlerinde ödenir.)
ÖSYM KPSS ÖNLİSANS BAŞVURULARI 2020
2020 KPSS Ön Lisans Sınavı, 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak. Sınava başvurular, 21 Ağustos 2020 - 02 Eylül 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT),27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacaktır. Ön lisans düzeyinde DHBT’ye katılmak isteyen adayların KPSS Ön Lisans Sınavına başvuru yapmaları ve sınava katılmaları gerekmekte.
Adaylar, başvurularını saat 10.00'dan itibaren elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.
Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların ,sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekler.
KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU KILAVUZU
KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU TARİHLERİ
21.08.2020 - 02.09.2020
KPSS ÖNLİSANS SINAV /SONUÇ TARİHLERİ
25.10.2020 26.11.2020
Sınava, ön lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde ön lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabileceklerdir.
Adayların mezun oldukları en üst öğrenim düzeyinden sınava girmeleri gerekmektedir. 2020-KPSS Lisans sınavına son başvuru tarihi itibarıyla (13 Temmuz 2020 ve öncesinde) lisans diploması almaya hak kazanan adaylar, 2020-KPSS Ön Lisans sınavına; 2020-KPSS Ön Lisans’a son başvuru tarihi olan 2 Eylül 2020 tarihi itibarıyla ön lisans diploması almaya hak kazanmış adaylar, ortaöğretim düzeyinde yapılacak sınava başvuramazlar.
Bir adayın birden fazla öğrenim düzeyinden (lisans, ön lisans, ortaöğretim) KPSS’ye katılması mümkün değildir. 2020-KPSS Lisans sınavına başvurmuş adayların, 2020-KPSS Ön Lisans sınavına başvuru yapmaları sistem tarafından engellenecektir. 2020-KPSS Ön Lisans sınavına başvurmuş adayların ise 2020-KPSS Ortaöğretim sınavına başvuru yapmaları sistem tarafından engellenecektir.
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