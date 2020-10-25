JOAQUIN PHOENIX KİMDİR?

Joaquin Rafael Phoenix 28 Ekim 1974 yılında San Juan, Porto Riko'da dünyaya geldi. Joaquin Rafael Phoenix, Leaf Phoenix olarak da bilinir, Amerikalı oyuncu, müzik videosu yönetmeni, prodüktör, müzisyen ve aktivisttir. Ridley Scott'ın yönettiği Gladiator filmindeki Commodus rolüyle dikkatleri üzerine çekmiştir. Bu rolle en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında Oscar ödülüne aday olmuştur. 2005 yılında bir biyografi filmi olan Walk the Line'da müzisyen Johnny Cash'i canlandırarak bir kez daha Oscar'a aday olmuştur. 2012 yapımı The Master filmindeki Freddie Quell rolüyle En İyi Erkek Oyuncu dalında bu ödüle 3. kez aday olmuştur.