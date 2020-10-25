Joker filmi 2019'un en çok konuşulan filmleri arasında yer almıştı. Joker filminin başrol oyuncusu Joaquin Phoenix bu film ile En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazandı. Joaquin Phoenix’in Joker performansı çok konuşulmuştu. Peki, 2020 Oscar En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görülen Joaquin Phoenix kimdir?
JOAQUIN PHOENIX KİMDİR?
Joaquin Rafael Phoenix 28 Ekim 1974 yılında San Juan, Porto Riko'da dünyaya geldi. Joaquin Rafael Phoenix, Leaf Phoenix olarak da bilinir, Amerikalı oyuncu, müzik videosu yönetmeni, prodüktör, müzisyen ve aktivisttir. Ridley Scott'ın yönettiği Gladiator filmindeki Commodus rolüyle dikkatleri üzerine çekmiştir. Bu rolle en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında Oscar ödülüne aday olmuştur. 2005 yılında bir biyografi filmi olan Walk the Line'da müzisyen Johnny Cash'i canlandırarak bir kez daha Oscar'a aday olmuştur. 2012 yapımı The Master filmindeki Freddie Quell rolüyle En İyi Erkek Oyuncu dalında bu ödüle 3. kez aday olmuştur.
Phoenix, 2008 yılında beklenmedik bir şekilde oyunculüğü bıraktığını ve rap müzisyeni olarak kariyerine devam edeceğini duyurmuştur. 1993 yılında aşırı dozda uyuşturucu nedeniyle genç yaşta ölen oyuncu River Phoenix'in kardeşidir. Ayrıca 2019 yılında çekilen ve başrolünü oynadığı Joker filmindeki performansıyla Oscar'a 4. kez aday olmuş ve "en iyi erkek oyuncu" seçilmiştir.
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