KPSS ÖABT SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

KPSS ÖABT 2 Ekim Pazar günü iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Günün ilk sınavı olan KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) saat 10.15'te başlayacak.

ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı ise 14.45'te yapılacak.

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre; 2 Ekim tarihinde uygulanacak olan ÖABT sınavında adaylar, sabah oturumu için saat 10.00’dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Bugün uygulanacak olan 2022-KPSS ÖABT oturumları için adayların sınav giriş belgelerini yanında bulundurması gerekiyor. Adayların KPSS sınav giriş yerlerini öğrenebileceği sınav giriş belgeleri geçtiğimiz günlerde erişime açıldı, ilgili belgenin fotoğraflı olması ve üzerinde sonradan eklenmiş bir yazı bulunmaması gerekiyor.