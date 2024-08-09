Memur olmak isteyen vatandaşların geçmesi gereken KPSS sınavları tüm hızıyla sürüyor. KPSS Lisans süreci tamamlandı ancak sonuçlar henüz açıklanmadı. Sınava giren adaylar, KPSS Lisans sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte, 2024 KPSS Lisans sonuç tarihi...