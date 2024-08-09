Sonuçlar bekleniyor! KPSS Lisans Alan Bilgisi ve ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS Lisans oturumları tamamlandı. 20-21 Temmuz'da Alan Bilgisi sınavları, 4 Ağustos'ta ise Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) gerçekleştirildi. Sınava giren binlerce memur adayı sınav sonuçları için gözlerini ÖSYM'ye çevirdi. Peki, 2024 KPSS Lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
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Memur olmak isteyen vatandaşların geçmesi gereken KPSS sınavları tüm hızıyla sürüyor. KPSS Lisans süreci tamamlandı ancak sonuçlar henüz açıklanmadı. Sınava giren adaylar, KPSS Lisans sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte, 2024 KPSS Lisans sonuç tarihi...
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2024 KPSS LİSANS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Lisans kapsamına giren Alan Bilgisi sınavları ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sonuçları 23 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.
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KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS 2024-KPSS Ön Lisans sınavı 1 Eylül 2024 tarihinde yapılacak, sınav saat 10.15'te yapılacak. Sonuçlar ise 20 Eylül'de açıklanacak.
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KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS -KPSS Ortaöğretim sınavı 15 Eylül 2024 tarihinde yapılacak. Sonuçlar ise 4 Ekim'de açıklanacak.