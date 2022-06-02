Memur olma hayaliyle KPSS sınavına girecek olan adaylar başvuru için son tarihi kaçırmak istemiyor. ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS lisans sınavı için başvuru süreci devam ederken sınava girecek olan adayların gözü başvuruların sona ereceği tarihe çevrildi. Peki KPSS lisans başvuruları ne zaman sona eriyor? 2022 KPSS başvurusu nasıl yapılır ve başvuru ücreti ne kadar? İşte detaylar...