2022 KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavlarının her bir oturumu için 115 TL, KPSS Alan Bilgisi sınavlarının her bir oturumu için 80 TL ve son olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) içinde adaylar 115 TL başvuru ücreti ödeyecek.