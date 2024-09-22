KPSS DHBT ne zaman, saat kaçta başlıyor? 2024 KPSS DHBT sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati!
Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi (2024-KPSS DHBT) 22 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek. Bu noktada Diyanet İşleri Başkanlığı din hizmetlerinde görev almak isteyen adaylar "2024 KPSS DHBT ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaç soru, kaç dakika?" sorularına yanıt aramaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda saat ve süre bilgileri yanı sıra soru sayısı ve sonuç açıklanma tarihine de yer verilmişti. Peki, KPSS DHBT saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek? İşte, ÖSYM ile 2024 KPSS DHBT sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati!
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2024 KPSS DHBT sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati araştırılıyor. Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi (2024 KPSS DHBT) 22 Eylül tarihinde düzenlenecek olup adaylara çoktan seçmeli 40 soru yöneltilecek. ÖSYM tarafından düzenlenen sınava din hizmetlerinde görev almak isteyen adaylar katılım sağlayacak. Bu noktada "KPSS DHBT ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika sürecek?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, ÖSYM ile 2024 KPSS DHBT sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati.
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KPSS DHBT NE ZAMAN 2024, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından yayımlanan kılavuza göre, 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) tarihi belli oldu.
Buna göre 2024-KPSS DHBT, 22 Eylül 2024 Pazar günü yapılacak. 40 soruluk sınav, saat 10.15'te başlayacak.
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KPSS DHBT SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 142 bin 482 adayın başvurduğu 2024-KPSS DHBT, pazar günü 30 ildeki 35 sınav merkezinde, 330 bina ve 5 bin 527 salonda düzenlenecek.
Saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 60 dakika süre verilecek. Ek süre verilmesi uygun görülen adaylar, 20 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.
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KPSS DHBT SORULARI CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
2024-KPSS DHBT sınav soruları ve cevaplarının ne zaman yayımlanacağı bilinmiyor.
2024 KPSS DHBT soruları ve cevapları ile ilgili ÖSYM tarafından bir açıklama gelmesi halinde haberimizde yer verilecektir.
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KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2024 KPSS DHBT sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu.
ÖSYM kılavuzuna göre KPSS DHBT sonuçları, 16 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.
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