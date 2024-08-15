KPSS DHBT başvurusu sona eriyor! 2024 KPSS DHBT başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?
Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (2024-KPSS DHBT) başvuruları bugün sona eriyor. 9 Ağustos'ta başlayan başvuru işlemleri 15 Ağustos tarihinde tamamlanacak. Henüz başvurularını yapmamış olan adaylar ''2024 KPSS DHBT başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, KPSS DHBT başvuru ekranı (ais.osym.gov.tr)
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2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT), 22 Eylül'de düzenlenecek. ÖSYM sınav takvimine göre, 9 Ağustos’ta başlayan KPSS DHBT başvuruları 15 Ağustos tarihinde sona erecek. Peki 2024 KPSS DHBT başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte, 2024-KPSS DHBT başvuru ekranı ve ücreti hakkında bilgiler...
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KPSS DHBT BAŞVURULARI SONA ERİYOR!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2024 sınav takvimi ile Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvuru tarihleri belli oldu.
Takvime göre, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuru işlemleri, 9 Ağustos'ta başladı ve 15 Ağustos'ta sona erecek.
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KPSS DHBT BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecek.
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KPSS DHBT BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
KPSS DHBT başvuru ücreti, 350 TL'dir.
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KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN?
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.
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DHBT SINAVI HAKKINDA
Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyen adayların KPSS'ye girdikleri öğrenim düzeyinde DHBT'ye katılma zorunluluğu bulunuyor.
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