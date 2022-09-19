Ertelenen KPSS sınavının oturumları bugün saat 10.15 itibariyle başladı. Saatler 12.15'i gösterdiğinde sonlanan sınavdan hemen sonra öğrenciler çıkan "Bram Stoker'in kültleşmiş eseri hangisi?" sorusunun yanıtını arar oldu. İşte ayrıntılar...

BRAM STOKER'İN KÜLTLEŞMİŞ ESERİ NEDİR?

2022 KPSS Lisans Genel Yetenek - Genel Kültür sınavında çıkan Bram Stoker'ın kültleşmiş eseri sorusunun cevabı Drakula'dır.

DRAKULA KİMDİR?

Bir kasabaya iş için gelen Jonathan Harker, Dracula tarafından kaçırılır. Ölümsüz Drakula ile Londra'ya giden Hanker nişanlıdır. Dracula Hanker'in nişanlısı Mina'nın fotoğrafını görmüştür ve amacı onu ele geçirmektir.