KPSS LİSANS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Adaylar, KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri her bir oturum için 150 TL,
Alan Bilgisi her bir oturum için 100 TL,
ÖABT Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi için 150 TL başvuru ücreti ödeyecek.
2023 KPSS NE ZAMAN?
- Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da,
- Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da, 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.
- KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.
- KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak.