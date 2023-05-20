KPSS lisans başvurularının başlamasıyla birlikte gözler KPSS başvuru ücreti ve başvuru sürecine ilişkin ayrıntılara çevrildi. ÖSYM duyurusu ile adayların başvuru işlemlerini ÖSYM AİS üzerinden tamamlayabileceği belirtildi. Peki, KPSS lisans başvuruları nasıl yapılır, son tarih ne zaman ve başvuru ücreti ne kadar? İşte detaylar...