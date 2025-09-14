2025 KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları’nın 1. ve 2. oturumları tamamlandı. 3. ve son oturum ise 14 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.15’te başlayacak olup adaylar İşletme, Muhasebe ve İstatistik derslerinden toplam 120 soruya yanıt verecek. Sınavın tamamlanmasının ardından tahmini olarak alacakları puanları hesaplamak isteyen adaylar KPSS Alan Bilgisi soruları ve cevap anahtarı 2025 PDF için ÖSYM açıklamalarına odaklanacak. Peki, KPSS Alan Bilgisi soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? İşte ÖSYM AİS ile 2025 KPSS soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı…