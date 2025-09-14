Habertürk
        KPSS ALAN BİLGİSİ SORULARI VE CEVAPLARI PDF 2025: ÖSYM KPSS Alan Bilgisi soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak, nasıl görüntülenir?

        KPSS Alan Bilgisi soruları ve cevapları 2025: ÖSYM KPSS Alan Bilgisi sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı?

        Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS A Grubu) Alan Bilgisi 3. oturumu 14 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek. Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylara İşletme, Muhasebe ve İstatistik derslerinden toplam 120 soru yöneltilecek. Son oturumun da tamamlanmasının ardından tüm gözler KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı için ÖSYM'den gelecek açıklamalara çevrilecek. Peki, KPSS Alan Bilgisi sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak, nasıl görüntülenir? İşte ÖSYM ile 2025 KPSS Alan Bilgisi soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı…

        Habertürk
        Giriş: 14.09.2025 - 07:10 Güncelleme: 14.09.2025 - 07:10
        • 1

          2025 KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları’nın 1. ve 2. oturumları tamamlandı. 3. ve son oturum ise 14 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.15’te başlayacak olup adaylar İşletme, Muhasebe ve İstatistik derslerinden toplam 120 soruya yanıt verecek. Sınavın tamamlanmasının ardından tahmini olarak alacakları puanları hesaplamak isteyen adaylar KPSS Alan Bilgisi soruları ve cevap anahtarı 2025 PDF için ÖSYM açıklamalarına odaklanacak. Peki, KPSS Alan Bilgisi soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? İşte ÖSYM AİS ile 2025 KPSS soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı…

        • 2

          2025 KPSS LİSANS ALAN BİLGİSİ 3. OTURUM SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

          Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS A Grubu) Alan Bilgisi 1. ve 2. oturumları 13 Eylül 2025 Cumartesi günü düzenlendi.

          3. oturum ise 14 Eylül 2025 Pazar günü saat 10.15’te başlayacak. Adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

        • 3

          ALAN BİLGİSİ 3. OTURUM SINAV SÜRESİ NE KADAR?

          3. oturumda İşletme ve Muhasebe derslerinden 40’ar soru sorulacak ve 50 dakika süre verilecek.

          İstatistik dersinde de 40 soru sorulacak olup cevaplama süresi ise 60 dakika olacak.

        • 4

          KPSS ALAN BİLGİSİ SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          KPSS Alan Bilgisi soruları ve cevapları henüz yayımlanmadı. ÖSYM düzenlediği sınavlara ilişkin soruları ve cevapları, genellikle sınavın yapıldığı gün sınavdan birkaç saat sonra veya ertesi gün erişime açıyor.

          Buna göre, KPSS Lisans Alan Bilgisi soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının oturumların tamamlanmasının ardından 14 Eylül Pazar günü akşam saatlerinde veya 15 Eylül Pazartesi günü yayımlanması bekleniyor.

          2025 KPSS Lisans Alan Bilgisi soruları ve cevap anahtarı yayımlandığında haberimizin içerisinde olacaktır.

          ÖSYM AİS EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          2025 KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ÖSYM sınav takvimine göre KPSS Lisans sonuçları, 10 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak.

