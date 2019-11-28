KPSS 7225, 6225, 7300 nitelik kodu nedir?

KPPS adayları tercih yaparken nitelik kodlarının ne anlama geldiğini araştırmaya başladı. Nitelik kodları nedir ve hangi kod hangi anlama gelir?

KPSS NİTELİK KODU NEDİR?

Nitelik kodu, adayların tercih edeceği bölüme göre belirlenen ve adaylarda olması gereken niteliklerin belirtildiği kısa kodlardır.

7225 NİTELİK KODU NEDİR?

7225 nitelik kodunun anlamı şöyledir; "Güvenlik tahkikatının olumlu sonuçlanması" Güvenlik soruşturulması bir kamu kurum ve kuruluşunda her zaman yapılan bir durumdur. Yapılan tahkikatlarla birlikte memur olacak kişinin devlet memuru olmasına engel herhangi bir bağlantısının olup olmadığı araştırılacak. Bu uygulamanın en büyük sebeplerinden biri yaşanan FETÖ olayıdır. Devletin çeşitli kurumlarına sızdırdıkları adamlardan dolayı bu güvenlik sistemi daha da arttırılmıştır. Bunun önüne geçmek için adayın bir terör kuruluşu ile bağlantısı olup olmadığı araştırılacak.

6225 NİTELİK KODU NEDİR?

6225 nitelik kodunun anlamı şöyledir; "M.E.B.'dan onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası sahibi olmak" 6225 nitelik kodu ile bilgisayar sertifikası şartı konulmuştur. Yıllarca bilgisayar bölümünden mezun olanların iş olanaklarının kısıtlandığı iddia edilmiştir. 6225 nitelik kodunda uzun süre sonra değişiklik yapılmış ve özel şart eklenmiştir.

7300 NİTELİK KODU NEDİR?

7300 nitelik kodunun anlamı şöyledir; "Bu kadro/pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır" Ataması yapılan memurun görev yapacağı süre boyunca vardiya usulü çalışacağı anlamına gelmektedir. Bu nitelik kodu ile atanan adaylar vardiyalı olarak çalışmayı kabul etmiş olurlar.