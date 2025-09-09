Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Köylüler gölü temizledi | Son dakika haberleri

        Göldeki çöpleri köylüler temizledi

        Bolu'nun Göynük ilçesindeki Çubuk Gölü'ndeki çöpler, köylüler tarafından temizlendi. Toplanan atıklar, bir römorku doldurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2025 - 14:44 Güncelleme: 09.09.2025 - 14:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Köylüler gölü temizledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'nun "Sakin Şehir" ünvanlı Göynük ilçesindeki Çubuk Gölü çöple kaplandı.

        Gölün yakınındaki Çubuk köyünün muhtarı Yüksel Sağıt ile köyde yaşayan Mustafa Çelik, gölde biriken çöpleri topladı.

        Sağıt, traktörünü göle yanaştırarak plastik atıklar, cam şişeler ve evsel çöpleri römorka doldurdu.

        Çalışma kapsamında göl yüzeyi ile kıyı şeridi temizlendi. Toplanan atıklar, bir römorku doldurdu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #Bolu Haberleri
        #Göynük
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        57 kez bıçaklandı! "Beni kurtarın" diye bağırdı!
        57 kez bıçaklandı! "Beni kurtarın" diye bağırdı!
        Kültür-sanat çevrelerinde ifşa dalgası
        Kültür-sanat çevrelerinde ifşa dalgası
        "Dezenflasyon süreci sanayide büyük yara izi bıraktı"
        "Dezenflasyon süreci sanayide büyük yara izi bıraktı"
        CHP: İhtimaller ve senaryolar!
        CHP: İhtimaller ve senaryolar!
        Bakanlık açıklama yaptı
        Bakanlık açıklama yaptı
        Galatasaray'dan Osimhen için sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan Osimhen için sakatlık açıklaması!
        Kira ve fiyat artışına karşı sosyal konut hamlesi
        Kira ve fiyat artışına karşı sosyal konut hamlesi
        F.Bahçe'de adım adım Tedesco dönemi!
        F.Bahçe'de adım adım Tedesco dönemi!
        İzmir'de gözaltı sayısı 27'ye yükseldi!
        İzmir'de gözaltı sayısı 27'ye yükseldi!
        12 Dev Adam yarı final için sahada!
        12 Dev Adam yarı final için sahada!
        Fransa siyaseti kaostan çıkamıyor
        Fransa siyaseti kaostan çıkamıyor
        Havaalanına bikiniyle geldi
        Havaalanına bikiniyle geldi
        İki lider gitti iki lider geldi!
        İki lider gitti iki lider geldi!
        Yurt dışı çıkış harcında yeni zam
        Yurt dışı çıkış harcında yeni zam
        "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"
        "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"
        Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler basit usul kapsamından çıkarıldı
        Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler basit usul kapsamından çıkarıldı
        Sekizinci harika "Nemrut"
        Sekizinci harika "Nemrut"
        Su diyetinden ölüme soruşturma!
        Su diyetinden ölüme soruşturma!
        OVP'den BES düzenlemesi çıktı
        OVP'den BES düzenlemesi çıktı
        Habertürk Anasayfa