Gezgin: “Güle oynaya saçlarımızı kestirdik”

Tunçel’in arkadaşı Hatice Gezgin ise saçlarını kestirdiklerine hiç üzülmediklerini belirterek, “Arkadaşımızın hastalığını ilk duyunca destek için yanına gittik ve çok üzüldük. O da derdini bizimle paylaştı. Saçlarımızı kestirmeyle ilgili aslında arkadaşımızın birisi bizi teşvik etti. Arkadaşımız hastalığını duyunca çok üzüldü, saçlarının gideceğine de çok üzüldü. Kendisinin zaten saçlarına takıntısı vardır, seyrektir saçları, çok dökülürdü. Arkadaşımızın biri ‘senin saçlar giderse biz de kestiririz’ dedi.