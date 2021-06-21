Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Türkiye genelinde 19 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'de başlayan 31 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00'te sona erdi.

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği kademeli normalleşme sürecinde uygulanacak "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelgede, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22.00-­05.00 saatleri ile cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyurulmuştu.