Kovid-19 salgını "gıda tüketim alışkanlıklarını değiştiriyor"

Konar, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 pandemisinde tüketicilerin uzun ömürlü gıdalara ilgi düzeyinin arttığını belirterek, ambalajlı ve ileri işlenmiş gıdaların tercih edilmeye başladığını bildirdi.
Haz amaçlı olarak tüketilen gıdaların tüketiminden ödün verilmediğini ifade eden Konar, şunları kaydetti:
"Ancak bu gıdaların da sağlığı destekleyici besin öğeleriyle zenginleştirilmesi beklentisine sahip oldukları görülmektedir. Ayrıca fizyolojik açlığın giderilmesi, yanı sıra içerebileceği diğer besin öğelerinin sağlığı nasıl ve ne kadar destekleyebileceği, gıda tercihlerinde daha çok dikkate alınan bir unsur haline geldi. Pandemi, gıda tüketim alışkanlıklarımızın değişmesine neden oldu. Bu süreçte edinilen alışkanlıkların özellikle bazı yaş grubundaki tüketicilerde post-pandemi sürecinde de devam edeceği öngörülebilir. Bunlar arasında ev içi tüketim düzeyindeki artış da yer almaktadır."
Prof. Dr. Konar, pandemi sonrası süreçte öne çıkan konular arasında; gıdaların raf ömürlerinin besin öğelerinde minimal değişimiyle arttırılması, gıda ambalajlarının geliştirilmesi, gıda etiketlerinde artacak olası "etiket okur-yazarlığı ve hassasiyeti" esaslı düzenlemelerin gerçekleştirilmesinin bulunduğunu vurguladı.
Konar, özellikle alışılagelmiş gıdaların sağlığı destekleyici bileşenler ile takviye edilerek tüketici beklentilerine yanıt verilmesinin büyük öneme sahip olduğuna değindi.
- "Obeziteye karşı önlem alınmalı"
Uzaktan çalışma ve eğitimin yaygınlaşmasının, pandemi sonrası muhtemel senaryolar arasında yer aldığını belirten Prof. Dr. Konar, şöyle devam etti:
"Bu durum, hareketsiz yaşam tarzının yaygınlaşmasına, dolayısıyla obez ve aşırı kilolu birey sayısında artış ile karşı karşıya kalınmasına neden olabilir. Bu riski ve etkilerini minimize etmek için ise gıda teknolog ve uzmanlarının yoğunlaşması gereken konular arasında, kalori kısıtlaması ilkesine uygun olarak gıdaların yeniden formüle edilmesi bulunmaktadır. Küresel ticaret ve üretim, pandemi sürecinden en şiddetli etkilenenler arasında yer almaktadır. Bu durum kendi kendine yetebilirlik ve sürdürülebilirlik için farkındalığı arttırmıştır. Bu sadece son üründe değil, hammadde için de büyük öneme sahip olan bir husustur. Dolayısı ile ülkelerin özellikle tarımsal girdilerini kendi topraklarında yüksek verimlilik ile elde edebilmeleri, bu tür kriz süreçlerinden en az hasarla çıkmaları konusunda önemli avantajlar sağlayacaktır."
Konar, özellikle tarımsal biyoteknoloji araştırmalarının post-pandemi süreçte daha da önem kazanmasının beklendiğinin altını çizdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!