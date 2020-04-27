Koronavirüsle mücadele eden filyasyon ekiplerinde diş hekimleri de var! - Haberler

Demet Demirkır demetdemirkir@haberturk.com

Koronavirüsün tespit edilmesi ve kontrol altına alınmasında filyasyon hayati rol oynuyor. Öyle ki filyasyon ekibi kapı kapı, ev ev gezerek virüsü adım adım takip ediyor. Bu süreçte diş hekimlerinin de içinde bulunduğu filyasyon ekipleri, bulaş riskinin minimuma indirilmesi için sahada canla başla çalışarak, Covid-19'lu hastaların temas zincirini mercek altına alıyor.

SAHADA DİŞHEKİMLERİ DE VAR

Güngören Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde dişhekimi olan Abdülkadir Fidanoğlu (30),pandemi sonrası Bakırköy İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevlendirildiklerini dile getirdi.

20 Mart tarihinden beri dişhekimlerinin de sahada olduğunu söyleyen Fidanoğlu, "Yaşlı ve sistematik hastalığı olmayan bütün dişhekimleri pandemi sonrası gruplar halinde ilçe sağlık müdürlüklerinde görevlendirildiler. Yaklaşık bir aydır sahadayız. Bu süreçte dişhekimleri filyasyonu adrese tek tek giderek yapıyor. Covid-19'lu hastaları ve temaslıları adreslerinde bilgilendiriyor. Öte yandan evde tedavi gören semptomsuz hastaların ilaçlarını da adreslerine götürüyoruz. İzolasyona uymaları, bilgilendirme onam formu ve cezai işlem konularında bilgilendiriyoruz. Ev içinde ortak alanın nasıl kullanılacağını anlatıyoruz. Evde temaslı olan kişilerden sürüntü alıyoruz. Daha sonra her gün telefonla arayarak hastalığa dair herhangi bir belirtinin olup olmadığını öğreniyoruz. Kurum ve kuruluşlarda pozitif vakanın olduğu durumlarda buralarda filyasyon çalışması yapıyoruz ve gerekli durumlarda tarama yapıp yine onlardan da sürüntü alıyoruz. Adresinde bulamadığımız pozitif hastaya tutanak tutup kolluk kuvvetlerine bilgi veriyoruz, duruma göre kişiye cezai işlem yapılıyor" dedi.

GÜNDE 30-40 ADRESE GİDİYORLAR

Pozitif çıkan hastalarla İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün iletişime geçtiğini belirten Fidanoğlu, "Temaslı listesi hazırlanıyor, ardından adres ve iletişim bilgisi oluşturuluyor. Gün gün değişmekle beraber 2 dişhekimi ve 1 ilçe sağlık personelinden oluşan ekiplerimizle 30-40 adrese gidiyoruz" diye konuştu.

"AİLEMDEN UZAKTAYIM"

Koronavirüs pozitif hastalarla temasta oldukları için aileleriyle görüşemediklerini kaydeden Fidanoğlu, "Hastalarla birebir temasta olduğumuzdan ailemizle görüşemiyoruz. Biri 3 diğeri 6 yaşında iki çocuğum var. Bir aydan daha uzun bir süredir ailemden uzaktayım" dedi.

"İSMİMİZİN ANILMASINI İSTİYORUZ"

Sürecin en mutluluk verici yanının ise pozitif kişilerin ve pozitif olması muhtemel kişilerin toplumdan izole edilerek bulaş riskinin ortadan kaldırılması olduğunu kaydeden Fidanoğlu, "Hastalar evlerinde tek tek ziyaret edildiği, ilaçları götürüldüğü için onlar da ayrı bir mutlu oluyorlar. Böylece onlara psikolojik destek de sağlanmış oluyor" dedi.

Bu süreçte dört dişhekimi arkadaşının koronavirüse yakalandığını vurgulayan dişhekimi Abdülkadir Fidanoğlu, "Bizler bu özveriyle sahada çalışırken ismimizin anılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.