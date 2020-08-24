En güncel koronavirüs tablosu!

Koronavirüs vaka sayısı kaç? Bugün koronavirüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? Corona Türkiye tablosu son durum nasıl? soruları tüm vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. Bu akşam resmi Twitter hesabından açıklama yapacak olan Bakan Koca, 24 Ağustos son corona virüs tablosunu duyurdu. 23 Ağustos 2020 Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre veriler şu şekilde...

24 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

24 Ağustos koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından akşam saat 20.00 ile 20.45 arası açıklanması bekleniyor. Corona virüs vaka sayısı ve vefat edenlerin sayısı açıklandığı anda burada olacaktır.

23 AĞUSTOS DÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 1217 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 258 bin 249, can kaybı 6 bin 121 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 80 bin 302 test yapıldı, 1217 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 795 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 237 bin 165'e çıktı.

Toplam test sayısı 6 milyon 327 bin 466, vaka sayısı 258 bin 249, vefat sayısı 6 bin 121 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 783, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,5 oldu.

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DÜNYADA SON DURUM

Latin Amerika'da salgının "merkez üssü" olan Brezilya'da, hayatını kaybedenlerin sayısı 114 bin 250'ye, vaka sayısı da 3 milyon 582 bin 362'ye ulaştı. İyileşen kişi sayısı 2 milyon 709 bin 638 olarak kayda geçti.

Hindistan'daki vaka sayısı 3 milyon 44 bin 940'a yükselirken, can kaybı 56 bin 706'ya, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 280 bin 566'ya çıktı.

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, salgın dolayısıyla ülkelerinde yeniden herkesin evlerine kapandığı, seyahat kısıtlamalarının olduğu sıkı karantina tedbirlerini gerektirecek bir durum olmadığını belirtti.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, bazı şirketlerin çalışanlara iş yerinde maske takma zorunluluğu getirdiğine dikkati çekerek, bunun iş yerlerinin kapanmasını önlemesi durumunda ülke genelinde de zorunlu hale gelmesi için atılacak bir adım olabileceğini ifade etti.

Yunanistan'da vaka sayısı son 24 saatte kaydedilen 284 yeni vaka ile salgının başından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Ülkede toplam vaka sayısı 8 bin 664'e yükselirken Kovid-19'dan ölenlerin sayısı ise 242'ye çıktı.

İran'da Tahran İl Meclis Üyesi Nahid Hüdakeremi, salgının başlangıcından bugüne 10 bin 200 Tahranlının virüs nedeniyle vefat ettiğini aktararak, bu sayının İran'daki toplam can kaybının yaklaşık yarısına denk geldiğine işaret etti.

Malezya Sağlık Bakanı Dr. Adham Baba, 31 Ağustos'ta bitmesi planlanan normalleşme tedbirlerinin, bir süre daha uzatılması için Başbakan Muhyiddin Yasin'e tavsiyede bulunduklarını açıkladı.

Endonezya Öğretmenler Birliği, salgın nedeniyle kapalı okulların yeniden açılmasına ilişkin hükümete sağlık yönetimi ve fiziki koşulların uygun olarak hazırlanması çağrısı yaptı.

Peru'da salgın kısıtlamalarını ihlal eden gece kulübüne yapılan polis baskınında izdiham çıktı, olayda 13 kişi yaşamını yitirdi.

Fas Eğitim Bakanlığı, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle okulların uzaktan eğitimle başlayacağını açıkladı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Bologna'nın teknik direktörü Sinisa Mihajlovic'in Kovid-19 testi pozitif çıktı.