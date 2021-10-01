Koronavirüs sonrası akciğerlere dikkat!

Pandemi salgınından en çok etkilenen kişilerin yaşlı erkek hastalar olduğuna dikkat çeken Göğüs Hastalıkları Uzm. Dr. Çetin, hipertansiyon, obezite ve diyabet hastalığı olan kişilerin sayısının arttığını söyledi.
Uzm. Dr. Çetin, hastaların bu süreçte hiç şikayeti olmayıp taşıyıcı olandan, solunum yetmezliğine varana kadar farklı tablolarda göğüs kliniğine başvurduğunu belirtti.
Uzm. Dr. Demet Çetin, "Hastalığı geçirdikten sonra da ciddi problemler görülebilmektedir. Bu hastalık kandaki pıhtılaşmaya neden olarak, kan akımının durmasına ve akciğer, kalp, beyin gibi hayati organlara ciddi hasar verebilmektedir. (Kalp krizi, felç, akciğer embolisi gibi). Koronavirüs, kalp kasının iltihaplanmasına (miyokardit) neden olabilmekte ve tedavi edilmezse hastalarda kalp yetmezliği gelişebilmektedir. Psikolojik bozukluklar da mutlaka göz önünde bulundurulmalı (kaygı bozukluğu, anksiyete, depresyon gibi) ve bu tür hastalarda psikolog ya da psikiyatristten destek alınmalıdır" dedi.
Çetin, ağır zatürre (pnömoni) ile takip edilip solunum desteği olmadan taburcu edilen hastalarda birinci ve üçüncü ay kontrol poliklinik muayenesinin yapılması gerektiğini belirterek, şunları söyledi: "Kontrol akciğer grafileri, basit laboratuvar incelemeleri ve solunum sıkıntısı devam eden hastalarda üçüncü ayda solunum fonksiyon testleri yapılması ve gerekirse tomografi tekrarı önerilir. İlk Ayda myokardit, emboli gibi komplikasyonlar gözden geçirilir. Yoğun bakımlardan oksijen desteği ile evlerine gönderilen hastalar izolasyon bitiminde taburculuğun iki ile üçüncü haftasında kontrole gelmelidirler. Bu hastalar uzun süre yoğun bakımda kaldıklarından dolayı kas kuvvetinde azalma, denge fonksiyonlarında bozulma, kalp ve akciğer kapasitelerinde azalma ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle bu hastalarda hem fiziksel, hem solunumsal fonksiyonları geri kazanmak için fizik tedavi programları oldukça yararlı olmaktadır. Bu tür hastalarda akciğer fibrozisine (sertleşmesi) gidiş değerlendirilmeli, steroid tedavisi (kortizon) verilenler yakın takip edilmelidir.’’
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!