Koronavirüs: İstanbul ve Ankara'da yeni toplu taşıma tedbirleri neler?

13 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Valiliği tarafından koronavirüsle mücadele için toplu ulaşım araçlarında sosyal mesafenin korunmasına yönelik kararlar bugün sabah 05.00 itibariyle uygulanmaya başladı.
Kurallara uymayan şoförlere idari para cezası uygulanacak.
DHA'nın haberine göre Söğütlüçeşme Metrobüs İstasyonu'nda yolcu ve sürücüleri maskeleriyle görüldü, maskesi olmayan yolcuların geçişine izin verilmedi.
Otobüs şoförleri de koruyucu tulum ve maske taktı.
İstanbul Valiliği'nin yazı açıklamasına göre kara, deniz ve raylı sistemlerde faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarında Metro, Metrobüs, Marmaray, Tramvay, İETT, Özel Halk Otobüsleri ve İstanbul Otobüs A.Ş. vb. bütün sürücü ve yolcuların maske kullanmaları zorunlu.
Ayrıca toplu taşıma araçlarına "Yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si kadar yolcu alınması" halinde sosyal mesafenin korunamaması nedeniyle, koltuk sayısının yüzde 50'sinden fazla oturan yolcu alınmayacağı, ayaktaki yolcu sayısının, oturan yolcuların yarısını geçmeyecek şekilde sınırlandırılacağı, araçlardaki iki kişilik koltukların koridor tarafının boş bırakılarak, yolcuların cam kenarındaki koltuklarda seyahat etmelerinin sağlanacağı belirtildi.
Seyahat eden veya durakta bekleyen yolcuların sosyal mesafeye uymalarını kolaylaştırmak amacıyla duraklarda ve araçların içerisinde gerekli işaretlemelerin yapılacağına da ifade edildi.
Bütün toplu taşıma araçlarında ve duraklarda sıvı el dezenfektanı bulundurulması da zorunlu hale getirildi.
Ankara'da yarın sabah 06.00'dan itibaren hafta içi metro ve Ankaray'da 07.00-09.30 ile 16.00-20.30 saatlerinde 7 dakikada bir, diğer saatlerde 15 dakikada bir sefer gerçekleştirilecek.
EGO Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki duyuruya göre, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını önlemleri kapsamında Ankara Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararı uyarınca, toplu taşıma araçları (otobüs, metro ve Ankaray) servislerinde yeni düzenlemeye geçildi.
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